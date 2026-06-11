Празднование Дня России, концерт Анны Асти и утро с альпаками

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также принять участие в различных мероприятиях, посвященных Дню России. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

12 июня в 21:00 в Embargo выступит с концертом Анна Асти. Певица представила свой сольный проект в конце 2021 года и с тех пор является одной из популярнейших поп-артисток в России. Главными ее хитами стали треки «По барам», «Царица» и «Феникс».

Стоимость билетов – от 4500 руб. (16+)

13 июня в 19:30 в особняке 1898 пройдет концерт «Магия свечей. Мировые шедевры оперы и балета: от Щелкунчика до Кармен». В программе прозвучат арии из опер Бизе, Рахманинова и других композиторов в исполнении ведущих солистов Ростова-на-Дону. «Особым украшением вечера станет балетная часть: знаменитый „Умирающий лебедь“ Сен-Санса и Танец Феи Драже из „Щелкунчика“ Чайковского в исполнении изящной балерины — Александры Жуковой. Это редкий формат, где вокал, музыка и пластика сцены работают вместе, создавая ощущение настоящего театра»,— обещают организаторы.

Стоимость билетов – 960 руб. (6+)

14 июня в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» пройдет концерт «Оркестр Sonorus. Гарри Поттер». В программе — музыка из фильмов о Гарри Поттере, созданная Джоном Уильямсом. Камерный оркестр Sonorus состоит из артистов Московской консерватории. Программу сопровождает голос Всеволода Кузнецова — известного актера дубляжа, официального голоса Волан-де-Морта, Брэда Питта, Киану Ривза, Тома Круза и других культовых персонажей кино и игр.

Стоимость билетов – от 1800 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

Ростовский молодежный театр 12 июня в 19:00 покажет трагикомедию «Человек-невидимка» по одноименному роману Герберта Уэллса. Спектакль ставит вопрос о том, к чему приводит мечта стать невидимым — к свободе или самому глубокому одиночеству? Постановка заявлена как «глубокое исследование внутреннего состояния человека, получившего абсолютную возможность быть невидимым, но ставшего самым заметным и уязвимым».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (16+)

Театр «Муха» 13 июня в 17:00 покажет спектакль «Дом, который пошел». Это 45-минутная коллаж-комедия по мотивам одноименной книги Александра Блинова. «История о любви, пустоте и путешествии. Постирония, метаирония и отсылки к поп-культуре. В спектакль бережно вплетена одна из историй нашего города», — отмечают организаторы.

Стоимость билетов — 1200 руб. (6+)

Театр «Человек в кубе» 14 июня в 19:00 покажет музыкальный спектакль «Город влюбленных людей». «Формат спектакля-концерта — это всегда путешествие в мир чувств. Мы расскажем вам историю о любви»,— говорится в описании представления.

Стоимость билетов – от 1200 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

В ростовских кинотеатрах в пятницу и в выходные продолжатся показы российского фильма «Коммерсант». Актер Александр Петров и музыкант Хаски сыграли в драме о банкире, который пытается выжить в тюрьме в 1990-е. Сценарий написан по биографической книге Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет».

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

Также в кинотеатрах продолжают показывать фильм ужасов «Обсессия». Главный герой Беар давно и безответно влюблен в Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит волшебную палочку. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. Девушка и правда в него влюбляется, однако счастью Беара быстро приходит конец — Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В субботу и в воскресенье в 10:00 в парке альпак «Пача мама» пройдет «бьюти-утро». Посетители смогут расчесать мягкую шерсть альпак перед началом их "рабочего дня" в парке. Животных можно гладить и обнимать, а вычесанную шерсть забрать с собой. Также в парке есть кролики и козы

Стоимость билетов – 1400 руб. (0+)

12 июня отмечается День России. Программа праздничных мероприятий, которые пройдут в Ростове-на-Дону в пятницу и в выходные, опубликована на сайте администрации города. В ней – бесплатные спортивные мероприятия, концерты, мастер-классы, литературный вечер, ярмарки и др.

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