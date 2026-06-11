Учредителя предприятия готовят к аресту по делу о смертельном взрыве у Финляндского вокзала

Следователи предъявили обвинение одному из учредителей компании, занимавшейся производством растворителей и химических реагентов, после взрыва и пожара на предприятии в Калининском районе Санкт-Петербурга — рядом с Финляндским вокзалом. Об этом 11 июня сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После взрыва на химическом производстве в Петербурге предъявлено обвинение совладельцу компании

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ После взрыва на химическом производстве в Петербурге предъявлено обвинение совладельцу компании

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мужчине вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть людей. В настоящее время следствие готовит ходатайство о его заключении под стражу.

По предварительным данным, производство располагалось в арендованном помещении, где в процессе работы были допущены нарушения требований техники безопасности. Вечером 8 июня произошел взрыв химической продукции, после которого начался крупный пожар.

В результате происшествия были повреждены производственные помещения и бетонные конструкции ограждения. Жертвами трагедии стали четыре человека. Двое мужчин находились внутри здания в момент взрыва, еще две женщины погибли на улице под обрушившимися конструкциями.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и степень ответственности должностных лиц предприятия.

Матвей Николаев