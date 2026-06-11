В Анапе 49 пляжей получили разрешения Роспотребнадзора

В Анапе и Анапском районе 49 пляжных территорий получили положительные заключения от Роспотребнадзора, еще 18 пляжей в настоящее время проходят экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, ссылаясь на итоги заседания правительственной комиссии по ликвидации ЧС с нефтепродуктами в Керченском проливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Виталий Савельев отметил, что в результате регулярного мониторинга акватории Черного моря, побережья Краснодарского края и Крыма новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано. В районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе не выявили загрязнений на космических снимках.

В Анапе продолжаются работы по восстановлению пляжных территорий путем отсыпки дополнительного слоя песка. Выполнение мероприятий контролирует Роспотребнадзор.

Известно, что за весь период с начала работ по ликвидации ЧС было очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. В специализированные организации вывели порядка 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта.

София Моисеенко