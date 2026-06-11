В этом году средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в Казани в сделках составила 178 тыс. руб. против 216,5 тыс. руб. в объявлениях. Цена покупки оказалась в среднем на 18% ниже заявленной, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани квартиры на вторичном рынке продаются в среднем на 18% дешевле

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани квартиры на вторичном рынке продаются в среднем на 18% дешевле

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Годом ранее разрыв между ценой предложения и сделки в столице Татарстана был еще больше — 21%.

Среди городов Поволжья наименьшая разница зафиксирована в Набережных Челнах. Там квадратный метр в сделках стоил в среднем 123,2 тыс. руб. при цене предложения 125,5 тыс. руб. Разница составила всего 2%.

В Чебоксарах и Кирове фактическая цена покупки оказалась ниже заявленной на 11%.

Анна Кайдалова