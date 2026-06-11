На «Флоте-2026» представили наземного робота «Катюша»

В Кронштадте на военно-морском салоне впервые представили гусеничную платформу «Катюша». Комплекс уже применяется в зоне СВО для разминирования и доставки грузов. Грузоподъемность — 200 кг, дальность — 20 км. Разработчик готов выпускать до 1 тыс. единиц в месяц, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изделие может перевозить до 200 кг

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Изделие может перевозить до 200 кг

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Катюша» весит 177 кг, оснащена оптоволоконной связью. Испытания Минобороны планируется завершить до конца лета. Салон «Флот-2026» продлится до 14 июня.

Кирилл Конторщиков