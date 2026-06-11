Вологодская область экспортировала более 100 кг черной икры с начала года

За первые пять месяцев 2026 года Вологодская область поставила на зарубежные рынки более 100 кг черной икры. Крупнейший региональный производитель — рыботоварная фирма «Диана» — экспортирует продукцию в Армению, Казахстан, Киргизию и Индию, а в этом году впервые отправил деликатес в Сербию. Объемы поставок в Индию значительно выросли, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые были сделаны поставки в Сербию

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Впервые были сделаны поставки в Сербию

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Достижения производителя были представлены на стенде Вологодской области на ПМЭФ-2026. «Диана» входит в число крупнейших экспортеров черной икры в России.

Кирилл Конторщиков