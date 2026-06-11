На Кубани объем выдачи автокредитов вырос на 10,3%

В мае 2026 года жители Краснодарского края оформили автокредиты на 5,3 млрд руб., что на 10,3% больше, чем в аналогичный период 2025 года — 4,8 млрд руб. Однако в сравнении с 2024 годом показатель сократился на 50,1%, или 5,2 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в регионе отмечается рост среднего срока автокредита на 19,5%. Если в мае 2025 года он составлял 66,8 месяца, то теперь он равен 79,8 месяца.

Такую динамику аналитики НБКИ объясняют эффектом низкой базы, так как на начало 2025 года пришлось основное падение выдачи розничных кредитов, включая и потребкредиты с автокредитами. Это было обусловлено тем, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, а также принял ряд мер по охлаждению кредитного рынка с целью снижения закредитованности граждан.

Наталья Белоштейн