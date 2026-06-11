«МегаФон» повысил эффективность использования инфраструктуры связи, впервые запустив магистральную линию на базе компактных 400G-трансиверов. Новое решение увеличивает пропускную способность каналов мобильной сети в четыре раза, при этом затраты на строительство таких линий сокращаются в шесть раз. Это особенно эффективно на участках магистральных линий с высокой концентрацией трафика, поэтому пилотный канал соединил дата-центры «МегаФона» в Москве. Между ними проходят огромные массивы информации, включая пользовательский и технологический трафик, а также данные облачных решений для бизнес-клиентов.

Около 3 тыс. IT-компаний могут лишиться аккредитации Минцифры РФ, если до 1 июля не подадут заявление на ее продление на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в министерстве. Ранее сроки прохождения процедуры были продлены. Потеря аккредитации лишит организации возможности пользоваться пониженными тарифами страховых взносов, льготной ставкой по налогу на прибыль и отсрочкой от срочной службы в армии для сотрудников. Правительство РФ ранее расширило круг компаний, которые могут получить ИТ-аккредитацию.

Американский автопроизводитель Ford отзывает в США почти 550 тыс. автомобилей из-за дефекта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Национального управления по безопасности дорожного движения США. Проблема связана с хромированной отделкой консоли, которая со временем может вздуваться и отслаиваться, образуя острые края. Указывается, что отзыв коснется некоторых внедорожников модели Ford Expedition выпуска с 2018 по 2024 год.