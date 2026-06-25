Продажа объектов ОАО «РЖД»
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным снижением начальной цены принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности Земельного участка, общей площадью 435 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко (далее – Объект).
Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 7 888 725 рублей, НДС не облагается. «Шаг Аукциона» составляет 394 436,25 рублей.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер и Недвижимость РЖД.
Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.
ОАО РЖД
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