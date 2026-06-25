Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным снижением начальной цены принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности Земельного участка, общей площадью 5 285 кв. м, расположенного по адресу: Республика Калмыкия, Приютненский район, станция Ульдючины (далее – Объект).



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Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 597 000 рублей, НДС не облагается. «Шаг Аукциона» составляет 29 850 рублей.

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Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru) и Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

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Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

ОАО РЖД

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