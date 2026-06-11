В Мурманске началась первая комплексная реставрация мемориала «Алеша»

В Мурманске стартовала первая за всю историю комплексная реставрация мемориала «Защитникам Советского Заполярья» — одного из крупнейших военных памятников России. Об этом сообщили в министерстве культуры Мурманской области. На начальном этапе специалисты проводят инженерные изыскания и геодезические работы. В связи с этим территория вокруг мемориала временно огорожена и закрыта для посетителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знаменитый памятник Защитникам Советского Заполярья закроют на время реставрации

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Знаменитый памятник Защитникам Советского Заполярья закроют на время реставрации

Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Реставраторы уже приступили к обследованию состояния грунта, фундамента и несущих конструкций памятника. Результаты исследований лягут в основу проекта будущих восстановительных работ.

Мемориал был открыт в 1974 году и с тех пор не проходил комплексной реставрации. Последний локальный ремонт отдельных элементов проводился в 2008 году. Высота фигуры воина, известного среди жителей как «Алеша», составляет 35,5 метра, а вместе с постаментом монумент превышает 42 метра. По этому показателю он является одним из самых высоких памятников России.

«Нас ждут не просто косметические работы, а технологически сложные мероприятия на земле, под землей и на высоте. Контракт заключен с подрядчиком, имеющим лицензию Минкультуры РФ на работу с объектами культурного наследия. Первый и критически важный этап — глубокие всесторонние изыскания, после чего проект отправится на госэкспертизу»,— отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В ведомстве также подчеркнули, что исторические реликвии, размещенные у подножия памятника, останутся нетронутыми. Речь идет о капсулах с землей из Долины Славы и мест боев под Кандалакшей, а также с водой с места гибели сторожевого корабля «Туман».

Матвей Николаев