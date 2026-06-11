Сборная Краснодарского края по пляжному футболу вышла в плей-офф Первого дивизиона России

Сборная Краснодарского края по пляжному футболу, сформированная на базе клуба «Краснодар-ЮМР», вышла в четвертьфинал Первого дивизиона чемпионата России. На групповом этапе команда одержала две победы в трех матчах и заняла второе место в группе С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР» Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»

В стартовой встрече подопечные Эмиля Джабарова уверенно обыграли ульяновский «Промресурс» со счетом 8:2. Хет-трик в составе краснодарцев оформил Иван Тетерин, дважды отличился Дмитрий Бушков, еще по одному мячу забили Рафаэль Иманов, Александр Калашников и Никита Харитонов.

Во втором матче турнира кубанская команда одержала волевую победу над тюменским «Паритетом». Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2, краснодарцы сумели переломить ход игры и завершили матч победой — 5:2. Дубль на свой счет записал Иван Тетерин, по одному голу забили Андрей Панкратов, Никита Харитонов и Дмитрий Бушков.

Единственное поражение команда потерпела в матче с ЦСКА-2, финалистом прошлого розыгрыша турнира. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу московского клуба. В составе краснодарцев отличились Ратмир Булатов и Андрей Панкратов.

По итогам группового этапа сборная Краснодарского края набрала шесть очков и обеспечила себе место в плей-офф. В четвертьфинале турнира команда встретится с московским клубом «Строгино-М», занявшим первое место в своей группе. Матч состоится 12 июня.

Вячеслав Рыжков