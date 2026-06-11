Более 20 придомовых территорий подтоплены после ливней в Красноармейском районе Кубани

В Красноармейском районе Краснодарского края после сильного ливня с градом подтопленными оказались более 20 придомовых территорий. Об этом сообщила районная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным властей, с вечера предыдущего дня в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 21 сообщение о подтоплениях. Последствия непогоды зафиксированы в станицах Полтавской, Марьянской, Старонижестеблиевской, Новомышастовской, а также в хуторе Трудобеликовском.

Для ликвидации последствий осадков задействованы силы муниципальной службы спасения и администрации сельских поселений. Специалисты проводят работы по откачке воды с подтопленных территорий.

Вячеслав Рыжков