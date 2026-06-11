На Кубани продажи голубики снизились на 6% при росте цен на 10%

В Краснодарском крае в январе—мае 2026 года число покупок свежей голубики сократилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом медианная цена ягоды выросла на 10% и достигла 1030 руб. за 1 кг, свидетельствуют данные «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД», собранные для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По оценке экспертов платформы, интерес россиян к свежим ягодам в целом продолжает расти на фоне расширения предложения во фреш-сегменте и развития онлайн-заказов и доставки. Покупателям стало удобнее приобретать сезонную продукцию через торговые сети и интернет-площадки, тогда как роль сезонных ягодных точек постепенно снижается.

Несмотря на общий рост спроса на ягодную продукцию, голубика остается одной из наиболее дорогих категорий, что может оказывать влияние на потребительскую активность. Одновременно рынок продолжает испытывать влияние инфляционных процессов и роста издержек производителей и поставщиков.

По данным аналитиков, традиционно наиболее высокий спрос на ягоды приходится на конец весны и начало лета, в частности на май. Именно в этот период наблюдается пик продаж большинства ягодных культур.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в 2025 году в Краснодарском крае прогнозировали урожай ягод на уровне 2024 года, когда было собрано более 1,1 тыс. т плодов. Речь шла преимущественно о клубнике, однако отдельных цифр по тем или иным ягодам нет.

Анна Гречко