Суд вынес приговор экс-руководству калининградского фонда капремонта

Ленинградский районный суд Калининграда признал виновными бывшего генерального директора регионального фонда капитального ремонта и шестерых его экс-подчиненных по делу о растрате более 9 млн рублей. Об этом сообщили в Калининградском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семь бывших сотрудников фонда капремонта оштрафованы по делу о растрате

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Семь бывших сотрудников фонда капремонта оштрафованы по делу о растрате

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд установил, что с января 2020 года по июнь 2024 года руководитель фонда Олег Туркин и сотрудники организации использовали вверенные им денежные средства на проведение праздничных мероприятий и другие цели, не связанные с деятельностью учреждения. Речь идет о средствах, полученных фондом в качестве прибыли от оказания услуг.

Общий ущерб, причиненный организации, превысил 9,19 млн рублей.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе полное возмещение ущерба. По данным суда, Олег Туркин компенсировал фонду 9,2 млн рублей, остальные фигуранты дела внесли еще около 600 тыс. рублей.

Большинство подсудимых вину не признали, заявив, что действовали в рамках закона. Однако суд квалифицировал их действия по части 4 статьи 160 УК РФ как растрату чужого имущества, совершенную организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В результате бывшему руководителю фонда назначен штраф в размере 350 тыс. рублей, который с учетом времени задержания был снижен до 330 тыс. рублей. Остальные фигуранты получили штрафы от 150 тыс. до 280 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Матвей Николаев