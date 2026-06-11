В Краснодаре отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в Краснодаре отменена. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей просят при обнаружении беспилотников сообщить об этом по телефону 112, не подходить к ним и по возможности не подпускать к ним других людей до прибытия правоохранительных органов и специальных служб. Фотографировать БПЛА также запрещено.

«При обнаружении публикаций об этом в соцсетях и мессенджерах — не отвечайте на уточняющие вопросы в комментариях»,— отметил Евгений Наумов.