В Набережных Челнах общий объем финансирования муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма на 2026–2028 годы составит 611,7 млн руб. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах на программу профилактики экстремизма выделят 611,7 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Челнах на программу профилактики экстремизма выделят 611,7 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В этом году на реализацию программы предусмотрено 203,9 млн руб., в 2027 и 2028 годах — еще по 203,9 млн руб. ежегодно. Средства направят из городского бюджета.

Из этой суммы 190 млн руб. направят на обеспечение вневедомственной охраны и обслуживание тревожных кнопок в образовательных, культурных и спортивных учреждениях.

Другие мероприятия включают профилактическую работу с группами риска, формирование антитеррористического сознания, а также проведение просветительских мероприятий и мониторинг информационной среды.

Анна Кайдалова