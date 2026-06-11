В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

В Геленджике сняли ограничения, введенные на осуществление полетов утром 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Геленджика в связи с требованиями по обеспечению безопасности полетов. По данным онлайн-табло, в воздушной гавани отменили три рейса на вылет до Москвы и Екатеринбурга, также отменены два рейса на прилет из Москвы. Один самолет отправлен на запасной аэродром.

Согласно онлайн-табло, еще девять рейсов оказались задержаны в аэропорту Геленджика. Три полета будут осуществляться в соответствии со штатным расписанием.

Кристина Мельникова