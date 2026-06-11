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В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты

В Геленджике сняли ограничения, введенные на осуществление полетов утром 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Саркис Айвазян

Фото: Саркис Айвазян

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Геленджика в связи с требованиями по обеспечению безопасности полетов. По данным онлайн-табло, в воздушной гавани отменили три рейса на вылет до Москвы и Екатеринбурга, также отменены два рейса на прилет из Москвы. Один самолет отправлен на запасной аэродром.

Согласно онлайн-табло, еще девять рейсов оказались задержаны в аэропорту Геленджика. Три полета будут осуществляться в соответствии со штатным расписанием.

Кристина Мельникова

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