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Минтранс планирует начать испытания ВСМ в 2027 году

Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что задача ведомства — начать тестирование высокоскоростной магистрали в 2027 году. Для первого состава уже сварено 11 кузовов вагонов, пять прошли окраску, четыре — на стадии монтажа окон и систем, сообщает ТАСС.

Для первого состава уже сварено 11 кузовов вагонов

Для первого состава уже сварено 11 кузовов вагонов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Для первого состава уже сварено 11 кузовов вагонов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Испытания позволят донастроить и доработать магистраль. Ввод ВСМ Москва — Петербург намечен на 2028 год, время в пути сократится до 2 часов 15 минут.

Кирилл Конторщиков

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