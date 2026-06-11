Минтранс планирует начать испытания ВСМ в 2027 году
Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что задача ведомства — начать тестирование высокоскоростной магистрали в 2027 году. Для первого состава уже сварено 11 кузовов вагонов, пять прошли окраску, четыре — на стадии монтажа окон и систем, сообщает ТАСС.
Для первого состава уже сварено 11 кузовов вагонов
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Испытания позволят донастроить и доработать магистраль. Ввод ВСМ Москва — Петербург намечен на 2028 год, время в пути сократится до 2 часов 15 минут.