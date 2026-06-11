За неделю от клещей в Петербурге и Ленобласти пострадало более 1000 человек

За прошедшую неделю в медицинские организации двух регионов обратилось 1039 пострадавших от укусов клещей, из них почти 18% — дети. Чаще всего клещи нападали в Тихвинском, Всеволожском и Приозерском районах, сообщили в Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаще всего клещи нападали в Тихвинском, Всеволожском и Приозерском районах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Чаще всего клещи нападали в Тихвинском, Всеволожском и Приозерском районах

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Привито уже более 134 тыс. человек. Роспотребнадзор напоминает: завершить вакцинацию от энцефалита нужно за две недели до выезда на природу.

Кирилл Конторщиков