За неделю от клещей в Петербурге и Ленобласти пострадало более 1000 человек
За прошедшую неделю в медицинские организации двух регионов обратилось 1039 пострадавших от укусов клещей, из них почти 18% — дети. Чаще всего клещи нападали в Тихвинском, Всеволожском и Приозерском районах, сообщили в Роспотребнадзоре.
Чаще всего клещи нападали в Тихвинском, Всеволожском и Приозерском районах
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Привито уже более 134 тыс. человек. Роспотребнадзор напоминает: завершить вакцинацию от энцефалита нужно за две недели до выезда на природу.