Рейс Челябинск—Анталья экстренно сел в Сочи из-за пассажирки

Авиакомпания прокомментировала ситуацию с рейсом U6-1597, следовавшим по маршруту Челябинск—Анталья. Во время полета одной из пассажирок стало плохо, что потребовало незапланированной посадки воздушного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации перевозчика, у женщины резко ухудшилось самочувствие. Бортпроводники оказали ей первую помощь, однако состояние пассажирки не стабилизировалось. Среди пассажиров оказались медицинские работники, которые рекомендовали срочную госпитализацию.

В связи с этим командир воздушного судна принял решение выполнить посадку в ближайшем аэропорту. Самолет приземлился в Сочи, где пассажирку встретила бригада скорой медицинской помощи. После передачи женщины медикам воздушное судно было готово продолжить полет по маршруту.

Однако дальнейший вылет оказался невозможен из-за временных ограничений на использование воздушного пространства, введенных в аэропорту Сочи. В результате самолет был вынужден оставаться в воздушной гавани курорта более семи часов.

После снятия ограничений перевозчик приступил к подготовке рейса к вылету в пункт назначения. В авиакомпании отметили, что вынужденная задержка повлияла на последующее расписание полетов, выполняемых этим же воздушным судном.

Корректировки затронули рейсы Анталья—Волгоград, Волгоград—Анталья и Анталья—Москва (Домодедово), запланированные на 11 июня, а также часть рейсов, намеченных на 12 июня. Изменения связаны с необходимостью восстановления графика работы самолета после длительного простоя в Сочи.

В компании сообщили, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители перевозчика в аэропортах вылета и прилета. Пассажирам предоставляют предусмотренные законодательством услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Перевозчик подчеркнул, что контролирует соблюдение требований по обслуживанию пассажиров в случае задержек рейсов, включая обеспечение необходимой информацией и организацию предусмотренных мер поддержки в зависимости от времени ожидания вылета.

Мария Удовик