В Вологде возбудили уголовное дело после гибели подростка в реке

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 17-летнего подростка во время купания в реке Вологде. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Вологодской области.

Трагедия произошла вечером 9 июня в районе парка Мира. По предварительным данным, житель Вашкинского округа отдыхал на городском пляже вместе с друзьями и решил переплыть реку. Во время заплыва подросток ушел под воду.

О происшествии правоохранительным органам сообщили очевидцы. После поступления сигнала на место были организованы поисковые мероприятия.

Позднее тело подростка обнаружили в районе происшествия.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся допросы свидетелей и устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Матвей Николаев