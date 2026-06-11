В Геленджике начнут строить очистные сооружения за 3,5 млрд рублей

В Геленджике в 2026 году планируется начать строительство очистных канализационных сооружений, бюджетное финансирование которых составил 3,5 млрд руб. Об этм сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на заместителя министра ТЭК и ЖКХ Кубани Юрия Клесова. Очистные сооружения оборудуют в районе Тонкого мыса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Для строительства очистных сооружений на Тонком мысе Геленджика уйдут деньги из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Работы будут выполняться в рамках концессионного соглашения между ООО «Концессия водоснабжения Геленджик» и администрацией города. Реализация соглашения рассчитана на период до 2048 года, а общий объем финансирования оценили в 32,2 млрд руб.

В рамках соглашения в Геленджике планируется в четыре этапа переложить 48 коллекторов, построить и модернизировать канализационные станции, реконструировать текущие сети и создать глубоководный выпуск.

Согласно сведениям «РБК Краснодар», реализация проекта была приостановлена в июне из-за недостаточного объема финансирования. Известно, что работы планируется продолжить после внесения платы администрацией города.

Кристина Мельникова