«Уральские авиалинии» скорректировали расписание рейсов из-за ограничений в Сочи

Авиакомпания «Уральские авиалинии» внесла изменения в расписание рейсов, выполняемых 11 июня, в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах Сочи и Геленджика. Корректировки затронули как вылеты, так и прилеты по ряду направлений, включая Санкт-Петербург, Барнаул, Москву (Домодедово), Екатеринбург и другие города, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В результате введенных ограничений часть рейсов была перенесена на более позднее время. Изменения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов и согласованием маршрутов в условиях действующих ограничений воздушного движения.

Отдельные рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы. В частности, рейс U6-149 по маршруту Екатеринбург—Геленджик был направлен в Минеральные Воды. Дальнейшая доставка пассажиров в пункт назначения организована наземным транспортом за счет авиакомпании.

В обратном направлении рейс U6-150 Геленджик—Екатеринбург также будет выполнен из аэропорта Минеральных Вод. Для пассажиров из Геленджика предусмотрена доставка в Минеральные Воды наземным транспортом с последующим вылетом по маршруту.

Авиакомпания отмечает, что изменения носят вынужденный характер и связаны с ограничениями в работе воздушного пространства. Пассажирам рекомендовано отслеживать актуальный статус рейсов через онлайн-табло аэропортов, а также на официальных ресурсах перевозчика, где оперативно обновляется информация о расписании.

Дополнительно пассажирам доступны сервисы переоформления и возврата билетов, а также онлайн-информирование о статусе рейсов через официальные каналы авиакомпании.

Мария Удовик