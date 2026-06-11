В аэропорту Сочи спустя шесть часов сняли ограничения на полеты

В международном аэропорту Сочи спустя шесть часов действия ограничений возобновлена штатная работа воздушной гавани. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были полностью сняты, сообщили в официальных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В период их действия рейсы выполнялись с корректировками расписания, часть вылетов и прилетов была перенесена.

После отмены ограничений аэропорт вернулся к стандартному режиму работы. Пассажирам рекомендовано уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, следить за онлайн-табло, а также за аудиообъявлениями в терминале, поскольку расписание будет выравниваться по мере восстановления операционной нагрузки.

Одновременно с этим в Сочи отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Власти подтвердили, что опасности для жителей и гостей города-курорта на текущий момент нет.

При этом гражданам напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности в случае обнаружения подозрительных предметов. Обломки беспилотников могут представлять потенциальную опасность, поэтому запрещается приближаться к ним, трогать их, а также вести фото- и видеосъемку в непосредственной близости. В таких случаях необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру экстренных служб 112.

Службы аэропорта и экстренные ведомства продолжают работу в штатном режиме.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на 11 июня силы ПВО отразили массированную атаку 330 украинских беспилотников над российскими регионами, включая Краснодарский край, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Ударам подверглись Брянская, Курская, Белгородская, Орловская, Смоленская, Калужская, Тульская, Тверская и Владимирская области, Московский регион, Республика Крым и Краснодарский край.

Мария Удовик