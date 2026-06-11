В мае этого года в Татарстане выдали 49,5 тыс. потребительских кредитов, что на 4% больше, чем месяцем ранее (47,6 тыс.). Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выросло количество выданных потребительских кредитов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане выросло количество выданных потребительских кредитов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди регионов России с наибольшими объемами выдачи потребительских кредитов Татарстан занял 11-е место.

В целом по России в мае этого года выдали 2 млн потребительских кредитов, что на 7,8% больше по сравнению с апрелем (1,88 млн). Рост произошел на фоне снижения числа заявок на кредиты на 1,2% и увеличения доли одобренных заявок до 27,7%.

Анна Кайдалова