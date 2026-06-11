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Угрозу атаки БПЛА отменили в четырех городах Кубани

На территории Сочи, Анапы, Геленджика и Новороссийска отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасности для жителей и гостей этих городов нет. В случае обнаружения подозрительных объектов необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. Обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу.

На данный момент угроза атаки беспилотных летательных аппаратов действует в Туапсинском округе.

Алина Зорина

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