Угрозу атаки БПЛА отменили в четырех городах Кубани

На территории Сочи, Анапы, Геленджика и Новороссийска отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Опасности для жителей и гостей этих городов нет. В случае обнаружения подозрительных объектов необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. Обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу.

На данный момент угроза атаки беспилотных летательных аппаратов действует в Туапсинском округе.

Алина Зорина