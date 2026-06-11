Угрозу атаки БПЛА отменили в четырех городах Кубани
На территории Сочи, Анапы, Геленджика и Новороссийска отменили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Опасности для жителей и гостей этих городов нет. В случае обнаружения подозрительных объектов необходимо отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112. Обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу.
На данный момент угроза атаки беспилотных летательных аппаратов действует в Туапсинском округе.