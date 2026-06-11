Хороводы, мастер-классы и колесо обозрения: как на «Роза Хутор» отметят День России

12 июня горный курорт станет центром народных традиций и семейных развлечений. Праздничная программа, приуроченная к главному государственному празднику, продлится весь день.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

С полудня на Романовом мосту у Ратуши начнется марафон хороводов, присоединиться к которому смогут все гости курорта. На площади Мзымты и в Роза парке — на небольшом горном пляже возле отеля Рэдиссон — развернется детская программа. Здесь можно будет сделать аквагрим и превратиться в сказочного героя, встретиться с Богатырем и Змеем Горынычем. В 14:00 начнутся русские забавы: бег в огромных ботинках, метание пирожков в дартс, перетягивание каната.

Тем, кто хочет провести день не просто весело, а с погружением в культурный контекст, стоит отправиться в этнопарк «Моя Россия». Здесь пройдут бесплатные экскурсии — в том числе тематическая прогулка «Тысяча ликов одной страны» (в 12:00 и 15:00). Это разговор о традициях, языках и ремеслах народов России с живыми деталями. Обзорные экскурсии проходят каждый час, а экспозиции архитектурных павильонов этнопарка знакомят с культурой разных регионов нашей страны. Вход в этнопарк и на экскурсии — свободный.

В 15:00 на набережной Полянка откроется первое в горном кластере колесо обозрения. Его высота — 51 метр, полный оборот занимает 12–15 минут. Новый аттракцион позволит увидеть панораму Кавказских гор и долину реки Мзымты без подъема на канатной дороге. В честь открытия запланированы розыгрыши подарков, анимация, танцевально-акробатическое шоу. Для детей предусмотрена скидка на катание 30%.

Праздничный день станет отправной точкой для цикла открытых концертов «Вместе мы — Россия». Они пройдут в рамках I Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». С 13 июня по 12 июля в этнопарке «Моя Россия» состоятся восемь концертов выходного дня. На сцену выйдут 30 ведущих детских и юношеских коллективов из разных регионов страны.

География проекта охватывает все федеральные округа: от Якутии и Сахалина до Дагестана и Краснодарского края. Хореографические, хоровые и театральные номера покажут культурное разнообразие России через фольклор и традиции.

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", 123458, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, помещ. 1/3/1, ОГРН 1037702012952

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