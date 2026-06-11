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В Ростове отремонтированы 68 тысяч километров дорог

С начала 2026 года в Ростове-на-Дону ямочный ремонт дорог произведен на 68 тыс. кв. м магистралей. За прошедшую дорожники отремонтировали еще 2,5 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На данный момент на десяти объектах ведутся работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По нему в 2026 году планируют обновить 35 дорожных объектов, включая мост на Космонавтов, путепроводы на Текучева и Нансена, а также улицы Стартовую, Бодрую и бульвар Дружбы.

Кроме этого, в городе идет благоустройство грунтовой дороги на ул. Лесной. До конца года планируется перевести в капитальный тип покрытия четыре подобные дороги.

Наталья Белоштейн

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