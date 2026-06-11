В Сочи уменьшилось количество ДТП с арендными автомобилями

В Сочи зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей сервисов каршеринга. Динамика отмечена на фоне регулярных профилактических мероприятий, направленных на контроль соблюдения правил дорожного движения водителями арендного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В городе на системной основе проводятся межведомственные рейды с участием сотрудников Госавтоинспекции, представителей департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также каршеринговых компаний. Проверки охватывают все районы курорта и направлены на предупреждение нарушений, связанных с эксплуатацией арендных автомобилей.

Очередной рейд был проведен на Курортном проспекте. В ходе мероприятия проверено более 50 автомобилей каршеринга, нарушений правил дорожного движения выявлено не было. С водителями проведены профилактические беседы, в которых акцент сделан на обязательном соблюдении скоростного режима, правил маневрирования, требований светофорного регулирования и наличии действующих водительских удостоверений.

По оценке городской администрации, работа направлена на снижение аварийности и повышение дисциплины участников дорожного движения. В рамках межведомственного взаимодействия регулярно проводятся встречи с представителями каршеринговых компаний, а также обсуждение вопросов безопасности на профильных комиссиях. По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, такой формат взаимодействия позволяет снижать риски и минимизировать число дорожных инцидентов.

В Сочи сегодня работают пять операторов каршеринга. По данным одной из компаний, с начала года количество ДТП с участием арендованных автомобилей снизилось примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число аварий с участием двух и более транспортных средств уменьшилось на 24%, а наездов на препятствия — на 35%.

Отдельно отмечается, что сами каршеринговые сервисы внедряют дополнительные механизмы контроля пользователей. Среди них — рейтинговые системы на основе истории нарушений, тестирование на внимательность, контроль состояния водителя перед поездкой, включая алкотест, а также обязательная фотоидентификация. При систематических нарушениях доступ к сервису блокируется.

Мария Удовик