Открытые концерты ведущих детско-юношеских коллективов страны пройдут в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор»

Программа «Вместе мы — Россия» станет частью I Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор». Музыка и танец познакомят зрителей с традициями народов России. Формат концертов выходного дня позволит совместить поездку в горы с культурной программой.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

С 13 июня по 12 июля 2026 года на площадке интерактивного этнопарка «Моя Россия» пройдут восемь бесплатных концертных программ выходного дня. В них примут участие 30 ведущих детских и юношеских национальных коллективов из всех федеральных округов страны. Молодые артисты из Адыгеи, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Дагестана, ДНР, Калмыкии, Коми, Сахалина, Татарстана, Чечни, Чувашии, Якутии, Архангельска, Краснодара, Липецка, Москвы, Ростова-на-Дону, Рязани, Челябинска и других регионов представят хореографические, хоровые и театральные постановки, отражающие культурное разнообразие России.

13 июня в 18:00 программу откроют выступления трех коллективов: детской вокально-хореографической студии «Фолкдети» (Москва), хореографического ансамбля «Счастливое детство» (Казань), хореографической студии ансамбля песни и танца «Донбасс» (Донецк). 14 июня на открытой уличной сцене этнопарка выступят детская студия народного искусства Государственного театра танца «Казаки России» (Липецк), детский фольклорный ансамбль «Улаалзай», образцовый ансамбль песни и танца «Саран туяа» из Бурятии, хореографический коллектив «Горцы Кавказа» (Дагестан).

В дни открытия — 13 и 14 июня — с 16:00 для гостей пройдут мастер-классы по живописи акрилом и лепке. Преподаватели Московского государственного академического художественного института имени Сурикова и Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки покажут, как написать горный пейзаж и создать анималистическую скульптуру — зубра или кавказского тура.

Для семей с детьми в комплексе «Москва» будет работать интерактивная площадка традиционных ремесел, которую можно посетить перед концертами. Таким образом, маршрут выходного дня на курорте объединит прогулки, отдых и знакомство с культурным многообразием народов России.

В афише I Международного фестиваля искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» — выступления музыкальных и хореографических коллективов из России, Казахстана, Бразилии, Индии. Наряду с концертной программой фестиваль представит образовательные и экологические треки для молодежи, педагогов, руководителей организаций культуры. Гостей фестиваля также ждут спектакли студентов и мастер-классы педагогов ГИТИСа, творческие встречи, просветительские лекции и кинопоказы. Запланированы культурные события в этнопарке «Моя Россия» на курорте «Роза Хутор», включая ярмарки ремесел и тематические дни — в том числе День независимости Индии.

Международный фестиваль искусств для детей и молодежи «Сириус — Роза Хутор» завершится 31 августа 2026 года. Планируется, что он станет ежегодным и будет развиваться как площадка для международного культурного диалога и работы с молодыми талантами.

С полной программой концертов цикла «Вместе мы — Россия» можно ознакомиться здесь.

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