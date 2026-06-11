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Ростовская область экспортировала в Турцию 3,3 тысячи тонн кормов для животных

С 1 по 5 июня 2026 года из морских пунктов пропуска Ростовской области в Турцию экспортировано 3,3 тыс. т кормов для животных растительного происхождения (шрот подсолнечный). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Лабораторный анализ проб кормов показал соответствие требованиям страны-импортера.

Во время контроля кормов нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.

Наталья Белоштейн

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