Ростовская область экспортировала в Турцию 3,3 тысячи тонн кормов для животных

С 1 по 5 июня 2026 года из морских пунктов пропуска Ростовской области в Турцию экспортировано 3,3 тыс. т кормов для животных растительного происхождения (шрот подсолнечный). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Лабораторный анализ проб кормов показал соответствие требованиям страны-импортера.

Во время контроля кормов нарушений требований ветеринарного законодательства не выявлено.

Наталья Белоштейн