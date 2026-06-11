Челябинские компании весной чаще всего на подработку искали продавцов

Весной 2026 года спрос на продавцов-кассиров как временных сотрудников в Челябинской области вырос на 127% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщает «Авито Подработка».

Чаще местные компании стали искать и грузчиков. Для них число предложений о частичной занятости увеличилось на 35%. В топ-3 также попали работники торговых залов (+13%). Что касается профессий с самым высоким предложением по зарплате при подработке, лидирующую позицию заняли водители грузового транспорта. Им готовы были платить этой весной в среднем 66,1 тыс. руб. в месяц. Водители-экспедиторы могли получать почти 65 тыс. руб., таксисты — 39,6 тыс. руб.

Виталина Ярховска