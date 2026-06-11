Трех жителей Новочеркасска заподозрили в краже из поезда 2,7 тонн металла

Полиция задержала трех жителей Новочеркасска по подозрению в краже 2,7 т металла на 730 тыс. руб. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, фигуранты прибыли на железнодорожную станцию Локомотивстрой, где вскрыли запорно-пломбировочное устройство контейнера на вагоне в составе грузового поезда и похитили более 140 чушек.

Похищенный металл подозреваемые сдали в пункт приема металлолома. Полученные денежные средства, по их словам, были потрачены на личные нужды.

Следствием возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере».

В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в отношении остальных — в виде заключения под стражу.

Наталья Белоштейн