В Ростове Великом в День России откроют выставку БПЛА

В Ростове Великом 12 июня вновь откроется выставка сбитых беспилотников. Об этом сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шатский, Вконтакте Фото: Андрей Шатский, Вконтакте

Выставка откроется в 9:00 в Городском саду. Впервые трофейные беспилотники выставили в День Победы в Конюшенном дворе. Тогда выставка проработала всего три дня.

Автор выставки — волонтер и участник СВО Александр Миллионщиков. Он, находясь в зоне СВО, в соответствии со своей специализацией собирал трофейные остатки беспилотных летательных аппаратов, а затем своими руками собрал из них полноценные модели. На некоторые представленные образцы нанесены надписи «Россия», а также изображение российского флага.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 12 июня в Ростове Великом пройдут мероприятия в рамках всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». В 13 часов на Соборной площади выступят Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр и филармоническая хоровая капелла «Ярославия». В 19 часов у стен Ростовского кремля состоится концерт народного артиста России Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра.