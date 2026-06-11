Донская компания заплатила 690 тысяч рублей за складирование опасных отходов

Компанию из Шолоховского района оштрафовали на 690 тыс. руб. за складирование веществ первого класса опасности на сельхозземлях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Факт захламления территории на площади 9,8 тыс. кв. м был установлен в марте 2025 года.

«В лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» была проведена почвоведческая экспертиза, по результатам которой выявлено превышение предельно допустимой концентрации вещества первого класса опасности. Рассчитан вред, причиненный земельному участку в денежном эквиваленте», — отметили в ведомстве.

На основании этого управление обратилось с иском в суд.

Решением суда собственник земель оплатил штраф в бюджет Шолоховского муниципального района региона.

Наталья Белоштейн