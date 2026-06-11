В Сочи жителей предупредили об угрозе атаки дронов

В Сочи объявлена угроза применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся в помещениях, рекомендовано не подходить к окнам и укрыться в комнатах без оконных проемов либо в помещениях с капитальными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Дополнительно рекомендуется выбирать помещения, не выходящие в сторону морского побережья.

Тем, кто находится на улице, следует немедленно проследовать в ближайшие укрытия: подвалы, цокольные этажи зданий, подземные переходы, парковки или тоннели. При отсутствии оборудованных укрытий необходимо использовать нижние уровни зданий.

Отдельно подчеркивается, что использование автомобилей в качестве укрытия считается небезопасным. Также не рекомендуется находиться вплотную к стенам многоквартирных домов из-за возможного риска поражающих факторов.

Властями и экстренными службами обращено внимание на необходимость воздержаться от фото- и видеосъемки, а также публикации любых материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, действиями специальных служб и возможными последствиями применения беспилотных аппаратов.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и ожидать официального сообщения об отмене сигнала после стабилизации обстановки. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт курорта продолжает работать с ограничениями на прием и отправку воздушных судов. Авиакомпании продолжают информировать пассажиров обо всех изменениях в расписании рейсов.

Мария Удовик