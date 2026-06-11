Начальником «Волго-Вятскуправтодора» назначили Ильнура Нурмухаметова

Ильнура Нурмухаметова назначили начальником подведомственного «Росавтодору» ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ранее господин Нурмухаметов занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. На этой должности он работал с 2022 по 2026 год.

С 2014 по 2022 год он работал в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, с 2009 по 2014 год — в Министерстве финансов республики.

Анна Кайдалова