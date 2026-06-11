По состоянию на 1 июня в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступило 52,4 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В бюджет Татарстана поступило 52,4 млрд рублей федеральных трансфертов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В бюджет Татарстана поступило 52,4 млрд рублей федеральных трансфертов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В структуре поступлений субсидии составили 45,4 млрд руб., субвенции — 4,3 млрд руб., иные межбюджетные трансферты — 2,5 млрд руб., поступления из федеральных фондов — 245 млн руб.

Общий объем планируемых поступлений федеральных средств в бюджет республики в этом году составляет 93,6 млрд руб.

Анна Кайдалова