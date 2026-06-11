Ущерб после ночной атаки беспилотников установят в Краснодаре

В Краснодаре начаты работы по оценке ущерба после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Основное обследование проводится в Центральном округе, где зафиксированы наиболее серьезные повреждения многоквартирного жилого дома и расположенного рядом бизнес-центра, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

На месте происшествия работают сотрудники Службы спасения Краснодара. Специалисты проводят обследование территорий и помещений на предмет наличия фрагментов беспилотных аппаратов, а также обеспечивают устранение потенциально опасных конструкций. После завершения первичных мероприятий планируется поквартирный обход для фиксации ущерба, нанесенного жилым помещениям.

В ночное время из многоэтажного дома были эвакуированы около 80 жителей. Их временно разместили в укрытии на подземной парковке, после стабилизации обстановки все они вернулись в свои квартиры. По данным экстренных служб, двум пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Власти города сообщили, что владельцам поврежденных квартир будет оказана необходимая поддержка. Параллельно продолжается уточнение характера разрушений и объемов восстановительных работ.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края публиковал кадры последствий атаки беспилотников на жилой дом в Краснодаре. По предварительным данным, в результате попадания обломков произошло повреждение фасада здания, выбиты стекла, а также зафиксировано возгорание в двух квартирах. На месте продолжают работать оперативные и специальные службы.

Отдельно отмечается, что аналогичные последствия были зафиксированы и в Северском районе, где повреждены несколько частных домовладений. Экстренные службы продолжают обследование территорий и оценку общего ущерба.

Мария Удовик