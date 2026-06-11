В районе «Орлиных скал» в Сочи спасатели эвакуировали двух туристов

В горах Сочи спасатели МЧС России провели эвакуацию туристов, оказавшихся в затруднительном положении на участке скального маршрута виа-феррата в районе рекреационного объекта «Орлиные скалы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРПСО МЧС России Фото: ЮРПСО МЧС России

По информации Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сигнал о происшествии поступил накануне вечером. К месту были направлены подразделения спасателей. На верхнем участке горизонтальной части маршрута мужчина застрял на металлическом тросе, используя систему самостраховки. Его супруга сообщила, что самостоятельное продолжение движения невозможно, поскольку у мужчины начали неметь ноги. До завершения маршрута оставалось около 300 м.

Спасатели с применением альпинистского снаряжения спустились к туристам, после чего организовали их эвакуацию с опасного участка скального рельефа. Далее пострадавших вывели в безопасную зону и доставили в пределы городской черты. Медицинская помощь не потребовалась.

Уточняется, что туристы являются жителями Астрахани. Маршрут в установленном порядке зарегистрирован в подразделениях МЧС России не был, что осложнило оперативное сопровождение похода.

В спасательной операции было задействовано семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Работы завершились без пострадавших.

Отдельно отмечается, что ранее в регионе уже фиксировались случаи поисковых операций в горной местности, связанные с незарегистрированными одиночными маршрутами туристов.

«Ъ-Сочи» писал, что в Хостинском районе Сочи сотрудники МУП «Водоканал» спасли собаку, упавшую в восьмиметровый сливной колодец на территории неработающей котельной — несмотря на то, что объект не относится к предприятию, специалисты оперативно выехали по звонку местных жителей. Благодаря слаженным действиям работников, спустившихся в глубокую шахту, животное благополучно подняли на поверхность без травм.

Мария Удовик