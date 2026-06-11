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Ярославский «Фритекс» возглавил Николай Посохов

Генеральным директором ярославского АО «Фритекс» назначен Николай Посохов, который с апреля был временно исполняющим обязанности. Соответствующая информация отражена в сервисе «Руспрофайл».

Фото: fritex.ru

Фото: fritex.ru

До господина Посохова с сентября 2024 года предприятием руководил Сергей Кислицын. С 10 июня он больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности.

АО «Фритекс» занимается производством автокомпонентов с 2002 года. Продукция поставляется на конвейеры крупных автопроизводителей, среди которых АвтоВАЗ, ГАЗ и другие. По итогам 2021 года выручка компании составила 1,2 млрд руб. (+29%), прибыль — 88 млн руб. (+71%).

Алла Чижова

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