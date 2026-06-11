В Анапе отменили угрозу атаки беспилотников

Пресс-служба администрации Анапы заявила об отмене режима «Угроза атаки БПЛА» на территории курорта. Сигнал действовал два часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации мэрии Анапы, угроза применения беспилотников на территории Краснодарского края в настоящее время сохраняется.

Угрозу атаки беспилотников накануне отменили в Геленджике и Новороссийске. Согласно сведениям министерства обороны России, в ночь с 10 на 11 июня дежурные средства ПВО сбили над регионами РФ 330 украинских дронов. Беспилотники, в том числе, ликвидировали над акваторией Черного моря и над Краснодарским краем.

София Моисеенко