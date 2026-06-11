Каждый десятый предприниматель заявил об ухудшении условий для бизнеса на Дону

Более 10% предпринимателей Ростовской области считают, что за последние три года условия ведения бизнеса в регионе ухудшились. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, 10,9% представителей бизнеса сообщили, что административные барьеры стало сложнее преодолевать. Годом ранее такой точки зрения придерживались 6,6% респондентов. Таким образом, доля негативных оценок выросла почти в полтора раза.

При этом наиболее распространенным мнением остается отсутствие изменений в административном климате. Так, 37,9% участников исследования заявили, что административные барьеры отсутствуют и ситуация не изменилась по сравнению с предыдущими годами. Еще 17,3% опрошенных считают, что преодолевать административные препятствия стало проще, чем раньше.

Вместе с тем предприниматели продолжают указывать на ряд факторов, осложняющих ведение бизнеса. Наиболее часто среди них назывались высокий уровень налоговой нагрузки и нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. По сравнению с предыдущим годом значимость этих проблем, согласно результатам мониторинга, выросла на 4,7 и 5,2 процентного пункта соответственно.

Кроме того, представители бизнеса упоминали рост стоимости сырья и энергоресурсов, а также дополнительные издержки, связанные с введением обязательной маркировки отдельных видов товаров. По мнению авторов исследования, необходимость снижения административной и налоговой нагрузки остается одним из ключевых запросов предпринимательского сообщества региона.

Несмотря на это, самым распространенным ответом на вопрос о барьерах для ведения бизнеса оказался вариант «ограничений нет». Его выбрали 28,3% респондентов.

Опрос проводился среди 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство участников исследования представляли микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и годовым оборотом до 120 млн руб.

Валерий Климов