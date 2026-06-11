Воду в Новороссийске будут включать по часам

Троицкий групповой водопровод снизил подачу воды на Новороссийск на 25% в связи с затоплением территории водозабора, об этом заявил заместитель главы города Рафаэль Бегляров со ссылкой на МУП «Водоканал» Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее МУП «Водоканал» получил письмо от ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «ТГВ» о временном сокращении подачи воды на город. Сейчас специалисты «Водоканала» проводят регулировку для стабилизации водоснабжения.

11 июня вода в Новороссийске будет идти по графику: с 06:00 до 08:30 и с 18:00 до 21:00. В «Водоканале» заявили, что меры будут действительны до улучшения ситуации на Троицком групповом водопроводе.

По заявкам жителей ресурсоснабжающая организация будет осуществлять подвоз воды автоцистернами. «Водоканал» не прогнозирует аварийную ситуацию в связи со снижением подачи воды. Водоснабжение пообещали восстановить в штатном режиме после завершения работ.

София Моисеенко