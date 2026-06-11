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На Дону на 15% увеличилось число пищевых отравлений

В 2025 год на Дону было зафиксировано 11 случаев отравлений, что на 15,3% больше год к году. Количество пострадавших увеличилось с 17 до 27 человек. Из них восемь человек заболели ботулизмом, один из случаев в Обливском районе привел к летальному исходу. Об этом свидетельствуют данные из ежегодного отчета регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае, а также в Неклиновском, Ремонтненском и Обливском районах зафиксированы случаи ботулизма, связанные с употреблением домашней вяленой рыбы. В Аксайском районе эксперты выявили в продукте токсин типа Е.

В регионе было зафиксировано 762 случая заболевания сальмонеллезом. Наибольшее количество заболевших выявлено в Ростове, Зверево, Аксайском и Мясниковском районах.

Наталья Белоштейн

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