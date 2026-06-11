Лишь каждый десятый коммерсант Дона смог защитить свои права через надзорные органы

Подавляющее большинство предпринимателей Ростовской области не обращаются в надзорные органы за защитой своих прав. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно исследованию, 84,8% участников опроса заявили, что никогда не подавали обращения в надзорные органы по вопросам защиты своих прав как предпринимателей. Лишь 15,2% респондентов сообщили о наличии такого опыта.

При этом добиться положительного результата удалось далеко не всем. О том, что обращение помогло защитить права и законные интересы бизнеса, заявили 9,6% опрошенных. Еще 2,5% предпринимателей сообщили, что их обращения на момент проведения исследования оставались на рассмотрении.

В то же время 3,2% участников опроса заявили, что не смогли добиться защиты своих прав через надзорные органы. По сравнению с предыдущим годом доля таких ответов выросла на 0,7 процентного пункта.

Авторы исследования не уточняют, по каким именно вопросам предприниматели обращались в контролирующие и надзорные структуры. Однако результаты опроса свидетельствуют, что практика административного и судебного отстаивания интересов бизнеса остается сравнительно редкой.

Одновременно исследование показало, что большинство представителей бизнеса в регионе не считают административные барьеры критическим препятствием для работы. Так, 28,3% предпринимателей заявили об отсутствии существенных ограничений для ведения бизнеса, однако среди наиболее серьезных проблем по-прежнему назывались высокая налоговая нагрузка и нестабильность законодательства.

Опрос проводился среди 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Более половины респондентов являются собственниками бизнеса, а около трети ведут предпринимательскую деятельность свыше десяти лет.

Валерий Климов