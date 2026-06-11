В Краснодаре пенсионера убедили передать 14 млн рублей «в лабораторию ФСБ»

В Краснодаре 75-летний местный житель стал жертвой телефонного мошенничества и лишился более 14 млн руб. По факту обращения пенсионера в полицию проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, схема началась с телефонного звонка от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных структур. Звонивший сообщил о якобы зафиксированном взломе учетной записи на портале государственных услуг, после чего заявил о возможной причастности пенсионера к финансированию недружественного государства в связи с доступом злоумышленников к его банковским счетам.

В дальнейшем разговор был продолжен уже другим лицом, также представившимся оперативным сотрудником. Мужчине рекомендовали обналичить все накопления и передать их «для проверки в лабораторию ФСБ». Действуя под влиянием полученных инструкций, пенсионер снял средства и передал курьеру сумму в размере 14,3 млн руб.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к схеме девушки, ранее уже находившейся под стражей в Республике Калмыкия по аналогичным эпизодам мошенничества. Ее роль в организации преступной схемы в настоящее время проверяется следствием.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех участников преступной цепочки и их задержание.

Ранее правоохранительные органы Краснодарского края предупреждали о новой схеме мошенников, которые под видом арендаторов втираются в доверие к пенсионерам и подсовывают им документы с условиями займа или залога недвижимости, после чего через суд пытаются взыскать несуществующий долг за счет квартиры. Специалисты советуют внимательно читать любые бумаги, не подписывать их в спешке, оформить запрет на регистрационные действия с жильем через «Госуслуги» и при любых подозрениях сразу обращаться в полицию.

Мария Удовик