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Угрозу атаки БПЛА отменили в Новороссийске

В Новороссийске отменили действие режима «Угроза атаки беспилотников», об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза по БПЛА действовала в Новороссийске около часа, она была объявлена повторно. Рано утром в городе также вводили режим тревоги из-за атаки беспилотников с запуском сирен.

В настоящее время, по словам мэра Новороссийска, для жителей и гостей города опасность отсутствует. Отмену сигнала «Тревога по БПЛА» также объявили в Геленджике. В Анапе все еще действует режим угрозы.

София Моисеенко

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