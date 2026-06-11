Более половины донских компаний признались в ценовой войне за клиентов

Свыше половины предпринимателей Ростовской области за последние три года были вынуждены снижать цены или повышать качество товаров и услуг для сохранения конкурентоспособности бизнеса. Такие данные содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, о необходимости принимать подобные меры сообщили 52,4% участников опроса. При этом 29,8% респондентов заявили, что сталкиваются с такой необходимостью не реже одного раза в год, еще 22,6% — раз в два-три года.

Вместе с тем почти половина предпринимателей — 47,6% — сообщили, что за последние три года не испытывали потребности снижать цены или повышать качество продукции для сохранения своих позиций на рынке. По сравнению с предыдущим годом доля таких ответов выросла на 4,8 процентного пункта.

Среди мер, которые компании предпринимали для повышения конкурентоспособности, наиболее популярными стали улучшение качества обслуживания клиентов, обучение и переподготовка персонала, а также приобретение нового оборудования. На эти направления пришлось почти половина всех упомянутых респондентами действий.

Так, улучшение клиентского сервиса в качестве инструмента конкурентной борьбы назвали 17,5% предпринимателей, обучение сотрудников — 16,1%, а модернизацию технической базы — 15,6%. При этом к прямому снижению цен бизнес стал прибегать реже: если в 2024 году этот вариант упоминался в 13,2% случаев, то в 2025 году — в 10,8%.

Авторы исследования связывают необходимость постоянного повышения конкурентоспособности с сохраняющимся высоким уровнем конкуренции на большинстве рынков региона. Ранее 38,6% предпринимателей сообщили об увеличении числа конкурентов за последние три года, тогда как 48,7% не заметили существенных изменений конкурентной среды.

Опрос проводился среди 1000 представителей бизнеса из 53 муниципальных образований Ростовской области. Большинство участников исследования представляли микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек и годовым оборотом до 120 млн руб.

Валерий Климов